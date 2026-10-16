El fenómeno Vilas: cuando Tiriac, su manager, terminó a las piñas con un fotógrafo en una disco porteña

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Tras la ruptura con Carolina de Mónaco, el zurdo era un imán para la prensa: los flashes supieron que estaba en la boîte más famosa de Buenos Aires y la madrugada acabó en la Justicia.
Por
Pablo Amalfitano
16 de octubre de 2026 - 19:50
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Ion Tiriac, a las trompadas en la puerta de Mau-Mau.
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