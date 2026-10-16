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El País

El profesional no recordó de que un cuaderno tenía la tapa al revés y en otro había páginas en blanco

El fotógrafo que no se acuerda de los Cuadernos

Declaró en el juicio el fotógrafo que registró, hoja por hoja, los ejemplares que Oscar Centeno dijo que había quemado.

Por Raúl Kollmann
Causa cuadernos, Fernado Hermelo, testigo
Fernado Hermelo, testigo en Causa Cuadernos. Capturas de Video

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Espinoza: “No nos podemos permitir perder el derecho al futuro de nuestra juventud”

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