Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Economía
El presidente y el ministro expusieron imaginarios logros en Washington y Tailandia
El milagro económico que sólo ven Milei y Caputo
Milei proyectó un riesgo país menor a 100 puntos para 2027, pero ayer subió a 623. Caputo contabilizó medio millón de empleos creados, aunque el trabajo es lo que más preocupa a la población
16 de octubre de 2026 - 00:22
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Javier Milei, durante su exposición en Washington
LEIGH VOGEL. AFP
Últimas Noticias
Los de Pata Pereyra también treparon a la cima del peleado Grupo B
Liga Profesional: Gimnasia le ganó a Huracán en la última pelota de la noche
El reclamo bonaerense contra el ajuste educativo, en la Marcha Federal Universitaria
Espinoza: “No nos podemos permitir perder el derecho al futuro de nuestra juventud”
Participó de la Marcha Federal Universitaria
Fernando Espinoza: “No nos podemos permitir perder el derecho al futuro de nuestra juventud”
El profesional no recordó de que un cuaderno tenía la tapa al revés y en otro había páginas en blanco
El fotógrafo que no se acuerda de los Cuadernos
Por
Raúl Kollmann
Exclusivo para
Después de las denuncias y reclamos
Cárcel de Devoto: la tardía promesa del SPF para que los presos puedan seguir estudiando
Por
Santiago Brunetto
Un grito unificado
Por Malvinas, por las tierras, por las universidades y por las personas con discapacidad
Bancarrota cortesana y calles resistentes
Por
Juan Carlos Junio
Este fin de semana
Trece universidades españolas presentan su oferta académica a estudiantes argentinos
El País
Participó de la Marcha Federal Universitaria
Fernando Espinoza: “No nos podemos permitir perder el derecho al futuro de nuestra juventud”
El profesional no recordó de que un cuaderno tenía la tapa al revés y en otro había páginas en blanco
El fotógrafo que no se acuerda de los Cuadernos
Por
Raúl Kollmann
El juego de los gobernadores
El toma y daca de la Casa Rosada que logró frustrar la sesión en Diputados
Por
Paula Marussich
La toma de deuda con el FMI por 57 mil millones de dólares va camino al cierre
El fiscal garantizó la impunidad de Caputo, Sturzenegger y Bausili
Por
Irina Hauser
Economía
El presidente y el ministro expusieron imaginarios logros en Washington y Tailandia
El milagro económico que sólo ven Milei y Caputo
Crece la incertidumbre económica, según la UCA
Preocupa el empleo
La ex empresa del Grupo Vicentin depende de la compra de un tercero para su continuidad
La quiebra de Algodonera Avellaneda
Cayó al 58,5 por ciento el uso de capacidad instalada en agosto
Inactividad en la industria
Sociedad
Nuevo avance en cardiología pediátrica
Garrahan: realizaron una cirugía innovadora a una beba de 7 meses
La primaria "Provincia del Chaco"
Alerta por una invasión de ratas en una escuela de Flores
Después de las denuncias y reclamos
Cárcel de Devoto: la tardía promesa del SPF para que los presos puedan seguir estudiando
Por
Santiago Brunetto
Trasladaban y atendían a pacientes
Desbaratan una red de médicos falsos con base en Florencio Varela
Deportes
Los de Pata Pereyra también treparon a la cima del peleado Grupo B
Liga Profesional: Gimnasia le ganó a Huracán en la última pelota de la noche
En La Plata, por la ida de las semifinales
Estudiantes vs Flamengo hoy en vivo por la Copa Libertadores: el partido, minuto a minuto
La joya de Boca firmó camisetas y se sacó fotos
Leonel Flores participó de una olla popular en Monte Chingolo
Lo querían y ya está en el equipo del empresario Flavio Briatore
Fórmula 1: Mike Elliott, flamante director técnico de Alpine