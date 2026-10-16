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El Mundo

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El papa León XIV muestra una mejoría constante y recupera autonomía tras su operación de pulmón

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, afirmó que la visita del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú queda condicionada a su recuperación médica.

Papa Leon XIV
Papa Leon XIV El Papa Leon XIV celebra misa en el policlínico donde está internado. Vatican News

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