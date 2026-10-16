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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de octubre de 2026
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MIRÁ
Portada
Radio 750
Milei, Cordero y la policía desatada
Escenas de una nueva represión libertaria
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana analizó, con ironía y perspicacia, la represión de este jueves durante la marcha universitaria y analizó cómo cada uno de los últimos gobiernos pensó y actuó en torno a la educación pública.
Leandro Teysseire
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