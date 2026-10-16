“Fue medio tramposo”: Oscar Zago explicó por qué no dio quórum

15 La Cámara de Diputados durante la sesión especial convocada con la intención de derogar el mega DNU 70/23 y votar los proyectos de emergencia en discapacidad y alivio de la morosidad familiar.

15 La Cámara de Diputados durante la sesión especial convocada con la intención de derogar el mega DNU 70/23 y votar los proyectos de emergencia en discapacidad y alivio de la morosidad familiar.

PRENSA_HCDN