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MIRÁ
Portada
Cultura
Desde hoy en el ex CCK, gratis
“Hoy Viñetas”, la actualidad de los cuadritos
Con la intención de ofrecer una mirada amplia sobre la historieta nacional, el encuentro ofrecerá múltiples actividades, incluyendo un “Combate de dibujantes”.
Por
Andrés Valenzuela
16 de octubre de 2026 - 13:03
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La sede de Sarmiento 151 abrirá de 14 a 20.
Mateo.sindejardemirar
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