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Es la segunda sanción que recibe

La AFA suspendió por tres meses a Juan Sebastián Verón

El Tribunal de Disciplina anunció la medida contra el presidente de Estudiantes, luego de los disturbios en la final contra Rosario Central.

Estudiantes' Argentine president and former player Juan Sebastian Veron looks on at the pitch after winning the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament final match between Racing and Estudiantes at the Madre de Ciudades stadium in Santiago del Estero, Argentina on December 13, 2025. (Photo by Luis Santillan / AFP)
juan sebastian veron Estudiantes' Argentine president and former player Juan Sebastian Veron looks on at the pitch after winning the Argentine Professional Football League 2025 Clausura Tournament final match between Racing and Estudiantes at the Madre de Ciudades stadium in Santiago del Estero, Argentina on December 13, 2025. (Photo by Luis Santillan / AFP) AFP. AFP

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