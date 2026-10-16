Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El Mundo
Opinión
La guerra de la segunda vuelta
Por
Emir Sader
16 de octubre de 2026 - 22:28
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
MAURO PIMENTEL. AFP
Últimas Noticias
Actos separados, pedidos de reconocimiento y búsqueda de renovación
El peronismo celebra el 17 de octubre en plena discusión por la lealtad
Por
Sebastián Cazón
Ofició una misa en el Policlínico Gemelli de Roma
El papa León XIV muestra una mejoría constante y recupera autonomía tras su operación de pulmón
El nuevo acting de Elon Musk con un auto volador autónomo de dudosa aplicación
Un cohete con ruedas para guardar en el garage
Por
Julián Varsavsky
contratapa
Historia de Damiana
Por
Carina Carriqueo
Exclusivo para
Acumula una suba superior al 50% en los últimos 90 días
El riesgo país alcanzó los 641 puntos
Promete regresar a Venezuela “antes de lo que se imaginan”
María Corina Machado denuncia que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones en Venezuela
Este sábado desde las 16
Día de la Lealtad: la militancia peronista se moviliza a San José 1111
Festejó el fracaso de la sesión en Diputados
Para Santilli, “no dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”
El País
Actos separados, pedidos de reconocimiento y búsqueda de renovación
El peronismo celebra el 17 de octubre en plena discusión por la lealtad
Por
Sebastián Cazón
Carlos Medina fue secuestrado en 1976
Identificaron los restos de una víctima de la dictadura en Tucumán
Este sábado desde las 16
Día de la Lealtad: la militancia peronista se moviliza a San José 1111
Homenaje a Nora Cortiñas
Inauguran la muestra fotográfica “NORA Siempre nos cuidó”
Economía
La inflación, sin perspectivas de desaceleración
Precios mayoristas, por los aires
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos
La incobrabilidad casi se duplicó en un año
Acumula una suba superior al 50% en los últimos 90 días
El riesgo país alcanzó los 641 puntos
Por los recortes en programas sociales, asignaciones y subsidios
Superávit fiscal primario en septiembre
Sociedad
El nuevo acting de Elon Musk con un auto volador autónomo de dudosa aplicación
Un cohete con ruedas para guardar en el garage
Por
Julián Varsavsky
Acumula ocho denuncias en su contra
Chaco: detuvieron a un ginecólogo acusado de mala praxis y abuso sexual
Accidente en un zoológico de Inglaterra
Tras la muerte por el ataque de un tigre de bengala, la familia del joven reveló que padecía una enfermedad mental
Levita y gira en el aire
Elon Musk presentó su versión de auto volador: “No es necesariamente óptimo en seguridad”
Deportes
El Funebrero está en puestos de descenso
Primera Nacional: Chacarita se juega mucho este sábado
El cuatro veces camapeón del mundo impactó a Ezequiel Pérez Companc
Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino
Juegan cuatro de los aspirantes al título
Torneo Clausura: un sábado con la mira puesta en la tabla anual
Ocurrió en septiembre de 1982, horas antes de una serie de Copa Davis
El fenómeno Vilas: cuando Tiriac, su manager, terminó a las piñas con un fotógrafo en una disco porteña
Por
Pablo Amalfitano