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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 16 de octubre de 2026
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Rosario|12
La 15° edición incluye música, ferias, gastronomía y galerías abiertas
Noche de las Peatonales con refuerzos en transporte y bicicletas gratuitas
Este sábado, el sistema Mi bici tu bici será gratuito desde las 17 horas.
16 de octubre de 2026 - 17:21
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Noche de las peatonales
Prensa Municipalidad Rosario
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