Rafael Grossi sigue en carrera para ser secretario general de la ONU

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El argentino, que está al frente del organismo de energía atómica, recibió dos vetos. La costarricense Rebeca Grynspan se mantiene primera en las preferencias del Consejo de Seguridad.
16 de octubre de 2026 - 23:56
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El argentino Grossi aspira a estar al frente de la ONU desde el 1º de enero.
EFE. EFE
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