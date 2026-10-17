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Sociedad

Está desaparecida hace 10 días

Buscan a una docente de una escuela rural de Corrientes

Fue vista por última vez cuando se dirigía a una escuela del paraje El Malezal, donde se quedaba durante la semana por las dificultades de acceso.

Buscan a una docente de una escuela rural desaparecida hace 10 días en Corrientes
El operativo de búsqueda de una docente. Policia de Corrientes

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