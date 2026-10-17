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Día de la Lealtad
El PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón y llamó a “luchar”
Mediante un comunicado, cuestionó la condena contra la exmandataria y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.
17 de octubre de 2026 - 13:24
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