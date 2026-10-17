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El País

Día de la Lealtad

El PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón y llamó a “luchar”

Mediante un comunicado, cuestionó la condena contra la exmandataria y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner Cristina Kirchner Guido Piotrkowski

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