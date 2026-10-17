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Se derrumbó el campanario
Francia: manifestantes incendiaron el Ayuntamiento de Limoges
17 de octubre de 2026 - 22:51
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Limoges
This photograph shows a fire burning at the city hall after a group of individuals forced entry into the building during ongoing protest action against the "high cost of living", in Limoges, central France on October 17, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together various groups expressing their anger: former "Yellow Vest", secondary school and university students, climate activists and even farmers. After weeks of student protests, France faces broader, nationwide demonstrations on October 17, 2026 over the cost of living, setting up a potentially fraught six months heading into a presidential election. A police source told AFP that authorities estimated nearly 200,000 people could take part, with 40,000 in Paris. (Photo by Pascal LACHENAUD / AFP)
PASCAL LACHENAUD. AFP
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