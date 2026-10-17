Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Entrevista a Adriana Riva por el Día de la Madre

La escritora que busca descifrar a su madre

En el ensayo “Entre otras”, explora la figura de su madre a partir de un anecdotario hecho libro, sobre cómo ven los escritores y escritoras a sus propias madres.

Por Dolores Curia
Riva
Adriana Riva, una escritora que habla de su madre. Sin Credito

Últimas Noticias

Argumentó que la decisión responde al interés nacional de EE.UU.

Trump suspendió temporalmente el paquete de sanciones contra Rusia

El equipo de Pellegrino superó con lo justo al de Palermo

Liga Profesional: Lanús amargó a Platense en Vicente López

La perspectiva de especialistas en hidrología y meteorología

El Niño mantiene con la guardia alta al Litoral argentino

Por Pablo Esteban
Será en noviembre, dijeron a Página/12 en el Departamento de Estado

Plan Cóndor II: Trump prepara otra cumbre para coordinar la persecución de la izquierda

Por Luciana Bertoia

Exclusivo para

La guerra de la segunda vuelta

Por Emir Sader
El jefe de Gabinete no logra cerrar acuerdos por reforma electoral con los mandatarios provinciales

Presionado, Santilli agitó fantasmas

Protesta de las familias en Villa Bosch

Otro caso de violencia sexual digital afecta a unas alumnas de un colegio secundario - Clone

El nuevo acting de Elon Musk con un auto volador autónomo de dudosa aplicación

Un cohete con ruedas para guardar en el garage

Por Julián Varsavsky

El País

Será en noviembre, dijeron a Página/12 en el Departamento de Estado

Plan Cóndor II: Trump prepara otra cumbre para coordinar la persecución de la izquierda

Por Luciana Bertoia
Durante el Ángelus en el Palacio Apostólico

Todas las miradas en el balcón de León XIV: este domingo podría anunciar si visitará o no Sudamérica

Por Washington Uranga
En el Día de la Lealtad Peronista

Axel Kicillof y Fernando Espinoza encabezaron un acto multitudinario

Pese a sostener el DNU 70/23, nada está definido

El tire y afloje de los gobernadores para lograr un pacto electoral con Milei

Por
Analía Argento

Economía

Por qué son falsos los datos de pobreza

Por Hernán Letcher
El FMI reclama mayor quita de subsidios cuando el costo de los servicios lidera el ranking de preocupaciones sociales

El plan del prestamista

Por David Cufré
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos

La incobrabilidad casi se duplicó en un año

Por los recortes en programas sociales, asignaciones y subsidios

Superávit fiscal primario en septiembre

Sociedad

La perspectiva de especialistas en hidrología y meteorología

El Niño mantiene con la guardia alta al Litoral argentino

Por Pablo Esteban
Entrevista a Adriana Riva por el Día de la Madre

La escritora que busca descifrar a su madre

Por Dolores Curia
Acusado de cometer irregularidades en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una supuesta estafa: su descargo en la redes sociales

Su hija estuvo detenida casi tres meses en Brasil por gestos racistas

Detuvieron por presunto hurto al padre de Agostina Páez

Deportes

El equipo de Pellegrino superó con lo justo al de Palermo

Liga Profesional: Lanús amargó a Platense en Vicente López

Torneo Clausura

Los partidos del domingo

El equipo de Diez además alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual

Liga Profesional: Argentinos batió a Banfield y se despega en su zona

El arquero de la Selección chocó con Branthwaite y salió en camilla

Dibu Martínez sufrió un golpe impactante en la Premier League