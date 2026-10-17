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La Cámpora y el PJ porteño celebraron el 17 de octubre en San José 1111
Miles de abrazos a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad
Desde su balcón, la expresidenta cantó y saludó a la militancia. La reivindicación a su liderazgo, el reclamó por la persecución judicial y las críticas al interior del peronismo.
17 de octubre de 2026 - 23:46
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Cristina Kirchner 17 de Octubre
La banderas flameando de la militancia y el agradecimiento de la expresidenta.
Guido Piotrkowski
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