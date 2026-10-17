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La estrategia de Gianni Infantino para mantenerse como presidente de la FIFA
Plan platita en marcha para la reelección
Más firme que después del Mundial y sin un opositor claro, el suizo ofrecerá 25 millones de dólares a cada federación para conseguir más votos.
Por
Pablo Vignone
17 de octubre de 2026 - 21:06
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Congreso FIFA
Infantino en el Congreso de la FIFA, donde informó su nueva estrategia.
FIFA
Temas en esta nota:
Fútbol
FIFA
Gianni Infantino
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