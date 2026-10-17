Omitir para ir al contenido principal
Portada
Economía

Por qué son falsos los datos de pobreza

Por Hernán Letcher
BERNARDINO AVILA pobreza
pobreza BERNARDINO AVILA

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En el Día de la Lealtad Peronista

Axel Kicillof y Fernando Espinoza encabezaron un acto multitudinario

Este domingo en el Cilindro, en una nueva edición del clásico de Avellaneda

Racing e Independiente destacan la jornada de la Liga Profesional

La Policía Federal detuvo a seis personas en Villa Banana

La banda del yerno del “Sapo” Saravia

La estrategia de Gianni Infantino para mantenerse como presidente de la FIFA

Plan platita en marcha para la reelección

Por Pablo Vignone

Exclusivo para

La guerra de la segunda vuelta

Por Emir Sader
El jefe de Gabinete no logra cerrar acuerdos por reforma electoral con los mandatarios provinciales

Presionado, Santilli agitó fantasmas

Protesta de las familias en Villa Bosch

Otro caso de violencia sexual digital afecta a unas alumnas de un colegio secundario - Clone

El nuevo acting de Elon Musk con un auto volador autónomo de dudosa aplicación

Un cohete con ruedas para guardar en el garage

Por Julián Varsavsky

El País

En el Día de la Lealtad Peronista

Axel Kicillof y Fernando Espinoza encabezaron un acto multitudinario

Pese a sostener el DNU 70/23, nada está definido

El tire y afloje de los gobernadores para lograr un pacto electoral con Milei

Por
Analía Argento
En San José 1111

Día de la Lealtad: Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de su casa

Acto en Resistencia con Jorge Capitanich por el Día de la Lealtad

Máximo Kirchner recordó el 17 de octubre e insistió con una candidatura de CFK

Economía

Por qué son falsos los datos de pobreza

Por Hernán Letcher
El FMI reclama mayor quita de subsidios cuando el costo de los servicios lidera el ranking de preocupaciones sociales

El plan del prestamista

Por David Cufré
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos

La incobrabilidad casi se duplicó en un año

Por los recortes en programas sociales, asignaciones y subsidios

Superávit fiscal primario en septiembre

Sociedad

Acusado de cometer irregularidades en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una supuesta estafa: su descargo en la redes sociales

Su hija estuvo detenida casi tres meses en Brasil por gestos racistas

Detuvieron por presunto hurto al padre de Agostina Páez

Tras su operación de pulmón

León XIV recibió el alta médica y volverá al Vaticano

Día fresco y sin lluvias en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 17 de octubre

Deportes

Este domingo en el Cilindro, en una nueva edición del clásico de Avellaneda

Racing e Independiente destacan la jornada de la Liga Profesional

La estrategia de Gianni Infantino para mantenerse como presidente de la FIFA

Plan platita en marcha para la reelección

Por Pablo Vignone
La actriz se muestra desnuda con accesorios deportivos

Rechazo en el mundo del deporte a un aviso sexista de Sydney Sweeney

El cuatro veces camapeón del mundo impactó a Ezequiel Pérez Companc

Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino