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El País

El jefe de Gabinete no logra cerrar acuerdos por reforma electoral con los mandatarios provinciales

Presionado, Santilli agitó fantasmas

Tras intentar capitalizar a su favor el blindaje al DNU70/23, el ministro no puede dar certeza que los gobernadores aten su suerte a la de Milei.

Diego Santilli llegando a Casa Rosada.
Diego Santilli llegando a Casa Rosada. noticias argentinas

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