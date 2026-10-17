El capitalismo necesita trabajadorxs, pero no quiere pagar los cuidados.
¿Quiénes quieren que tengamos hijxs?
En vísperas del Día de la Madre, mientras las tasas de natalidad descienden y las derechas conservadoras advierten sobre una catástrofe demográfica, los feminismos interrogan las condiciones materiales en las que se reproduce la vida. Entre el desmantelamiento de las políticas de género en materia estatal, la promoción y defensa de la familia tradicional que encarnan las tradwives, una pregunta vuelve a cobrar centralidad: ¿qué sucede cuando la maternidad deja de ser una evidencia y comienza a pensarse como una institución política?