Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Radio 750
Una mirada crítica del presente
Ricardo Forster: “El futuro se ha convertido más que en un sueño utópico, en un sueño distópico”
En diálogo con Radio 750, el filósofo presentó “Entre dos siglos: Cartografía de un tiempo de crisis” y reflexionó sobre la actualidad.
17 de octubre de 2026 - 18:13
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Últimas Noticias
Axel Kicillof encabezó el acto del Día de la Lealtad del PJ bonaerense en La Matanza
“Hoy se dio la largada para el triunfo que nos espera en 2027”
Por
Andres Miquel
En San José 1111
Día de la Lealtad: Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de su casa
Una mirada crítica del presente
Ricardo Forster: “El futuro se ha convertido más que en un sueño utópico, en un sueño distópico”
Acusado de cometer irregularidades en la producción de sus películas
Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una supuesta estafa: su descargo en la redes sociales
Exclusivo para
El jefe de Gabinete no logra cerrar acuerdos por reforma electoral con los mandatarios provinciales
Presionado, Santilli agitó fantasmas
La guerra de la segunda vuelta
Por
Emir Sader
Protesta de las familias en Villa Bosch
Otro caso de violencia sexual digital afecta a unas alumnas de un colegio secundario - Clone
El nuevo acting de Elon Musk con un auto volador autónomo de dudosa aplicación
Un cohete con ruedas para guardar en el garage
Por
Julián Varsavsky
El País
En San José 1111
Día de la Lealtad: Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón de su casa
Acto en Resistencia con Jorge Capitanich por el Día de la Lealtad
Máximo Kirchner recordó el 17 de octubre e insistió con una candidatura de CFK
Día de la Lealtad
El PJ comparó a Cristina Kirchner con Perón y llamó a “luchar”
En esta etapa de la investigación analizan la compra de insumos médicos y ortopédicos
La cúpula Andis contra las cuerdas: el juez Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Calvete
Por
Irina Hauser
Economía
El FMI reclama mayor quita de subsidios cuando el costo de los servicios lidera el ranking de preocupaciones sociales
El plan del prestamista
Por
David Cufré
La mora de las familias dio un leve respiro, pero se mantiene en máximos
La incobrabilidad casi se duplicó en un año
Por los recortes en programas sociales, asignaciones y subsidios
Superávit fiscal primario en septiembre
Acumula una suba superior al 50% en los últimos 90 días
El riesgo país alcanzó los 641 puntos
Sociedad
Acusado de cometer irregularidades en la producción de sus películas
Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una supuesta estafa: su descargo en la redes sociales
Su hija estuvo detenida casi tres meses en Brasil por gestos racistas
Detuvieron por presunto hurto al padre de Agostina Páez
Tras su operación de pulmón
León XIV recibió el alta médica y volverá al Vaticano
Día fresco y sin lluvias en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 17 de octubre
Deportes
La actriz se muestra desnuda con accesorios deportivos
Rechazo en el mundo del deporte a un aviso sexista de Sydney Sweeney
El cuatro veces camapeón del mundo impactó a Ezequiel Pérez Companc
Verstappen se llevó puesto a un piloto argentino
“Deseché Corinthians esperando una oportunidad cuando se de"
Ramón Díaz negó contactos con River, pero sueña con ser el DT
El Funebrero está en puestos de descenso
Primera Nacional: Chacarita se juega mucho este sábado