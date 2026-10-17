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Radio 750

Una mirada crítica del presente

Ricardo Forster: “El futuro se ha convertido más que en un sueño utópico, en un sueño distópico”

En diálogo con Radio 750, el filósofo presentó “Entre dos siglos: Cartografía de un tiempo de crisis” y reflexionó sobre la actualidad.

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Acusado de cometer irregularidades en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado penalmente por una supuesta estafa: su descargo en la redes sociales

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