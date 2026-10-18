Omitir para ir al contenido principal
Portada
Córdoba|12

Desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente

Córdoba continúa con la sangría de empleo privado: se perdieron 11 mil puestos en 12 meses

Los datos son oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) y remarca que desde 2023 está en retroceso.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Pulso cordobés

Paz educativa y paritarias: el gran desafío político de El Panal frente al ajuste nacional

El trío de Belfast tendrá su primer show en Buenos Aires este lunes 19 en C Art Media

Kneecap, el trío norirlandés de rap que convirtió el gaélico en una trinchera global

Por Yumber Vera Rojas
Incendios en dos terminales petroleras

Masivo ataque ucraniano con drones contra San Petersburgo, la ciudad natal de Putin

Desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente

Córdoba continúa con la sangría de empleo privado: se perdieron 11 mil puestos en 12 meses

Exclusivo para

RESCATES Se reedita "Memorias por correspondencia", de la pintora colombiana Emma Reyes

Suéltame pasado

Por
Leila Guerriero
En esta etapa de la investigación analizan la compra de insumos médicos y ortopédicos

La cúpula Andis contra las cuerdas: el juez Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Calvete

Por Irina Hauser
El Tesoro, con dificultades para refinanciar deuda en pesos y conseguir préstamos en dólares

La deuda como detonante y Caputo en su laberinto

Por Raúl Dellatorre
Será este miércoles en Diputados

El oficialismo convoca a una sesión para blindar el megaDNU y la oposición intentará aguarle la fiesta

Por Paula Marussich

El País

Durante el Ángelus en el Palacio Apostólico

León XIV dijo que retomará “gradualmente” su actividad, pero no confirmó su gira por Sudamérica

Por Washington Uranga
La Cámpora y el PJ porteño celebraron el 17 de octubre en San José 1111

Miles de abrazos a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad

El desajuste entre la calle y la política

Por Jorge Alemán
Pese a sostener el DNU 70/23, nada está definido

El tire y afloje de los gobernadores para lograr un pacto electoral con Milei

Por
Analía Argento

Economía

Por qué son falsos los datos de pobreza

Por Hernán Letcher
El Tesoro, con dificultades para refinanciar deuda en pesos y conseguir préstamos en dólares

La deuda como detonante y Caputo en su laberinto

Por Raúl Dellatorre
El sector privado asegura que el último trimestre será muy duro y no salva la ropa

(In) Felices Fiestas con crisis e inflación

Por Leandro Renou
El FMI reclama mayor quita de subsidios cuando el costo de los servicios lidera el ranking de preocupaciones sociales

El plan del prestamista

Por David Cufré

Sociedad

Fresco pero sin lluvias

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 18 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de octubre

La perspectiva de especialistas en hidrología y meteorología

El Niño mantiene con la guardia alta al Litoral argentino

Por Pablo Esteban
Los buscan en el río Parana en Corrientes

Dos peones desaparecidos

Deportes

Se perdería los amistosos de la Selección

“Dibu” Martínez fue operado de la lesión sufrida en el partido del Chelsea

La estrategia de Gianni Infantino para mantenerse como presidente de la FIFA

Plan platita en marcha para la reelección

Por Pablo Vignone
El arquero de la Selección chocó con Branthwaite y salió en camilla

Dibu Martínez sufrió un golpe impactante en la Premier League

Entretenida igualdad 2-2 en Mendoza

Torneo Clausura: Tigre se lo empató a Independiente Rivadavia y lo bajó de la punta