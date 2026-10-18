Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Diez hospitales públicos de la provincia operarán de vesícula y amígdalas en jornadas intensivas
Diez días para hacer 300 cirugías
Las intervenciones serán del 19 al 30 de octubre, en hospitales de tercer nivel de toda la provincia.
18 de octubre de 2026 - 21:24
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Se harán 300 cirugías en diez días en diez hospitales públicos de Santa Fe.
Gobierno de la provincia de Santa Fe
Temas en esta nota:
Rosario
Santa Fe
Salud pública
Últimas Noticias
Triunfo del Como contra la Fiorentina de Mastantuono
El duelo de “herederos” fue para Nico Paz
El mandatario estadounidense se mete en la campaña israelí
Trump respalda a Netanyahu antes de las elecciones en Israel
Una ex pareja lo denunció por violencia familiar en 2013 y en 2019
Cruz del Eje: el presunto femicida de Camila Iglesias continúa prófugo y tenía denuncias previas
Con el reclamo de Cristina Libre, se celebró en la calle el 17 de octubre en el Centro Cultural Mística del QTP
La fiesta de lealtad convocó a miles en Pichincha
Exclusivo para
RESCATES Se reedita "Memorias por correspondencia", de la pintora colombiana Emma Reyes
Suéltame pasado
Por
Leila Guerriero
En esta etapa de la investigación analizan la compra de insumos médicos y ortopédicos
La cúpula Andis contra las cuerdas: el juez Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Calvete
Por
Irina Hauser
El Tesoro, con dificultades para refinanciar deuda en pesos y conseguir préstamos en dólares
La deuda como detonante y Caputo en su laberinto
Por
Raúl Dellatorre
Será este miércoles en Diputados
El oficialismo convoca a una sesión para blindar el megaDNU y la oposición intentará aguarle la fiesta
Por
Paula Marussich
El País
Los problemas de la representación política
¿Para cuándo algo nítido en la oposición?
Por
Eduardo Aliverti
Durante el Ángelus en el Palacio Apostólico
León XIV dijo que retomará “gradualmente” su actividad, pero no confirmó su gira por Sudamérica
Por
Washington Uranga
Pese a sostener el DNU 70/23, nada está definido
El tire y afloje de los gobernadores para lograr un pacto electoral con Milei
Por
Analía Argento
La Cámpora y el PJ porteño celebraron el 17 de octubre en San José 1111
Miles de abrazos a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad
Economía
Diputados debate en comisión la nueva norma sobre biocombustibles
Una ley que lleva a la quiebra a decenas de pymes
Por
Bernarda Tinetti
Los más afectados, menores de 40 y clase baja
Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes de fin de mes
Por qué son falsos los datos de pobreza
Por
Hernán Letcher
El Tesoro, con dificultades para refinanciar deuda en pesos y conseguir préstamos en dólares
La deuda como detonante y Caputo en su laberinto
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Tras una intensa búsqueda
Encontraron muerto al gendarme que había sido arrastrado por el agua en Neuquén
Tener hijos ya no es el principal proyecto de vida
Un estudio muestra los cambios en la maternidad y la vida familiar en la Argentina
Una cruz gigante se desprendió de la pared
Un sacerdote ecuatoriano murió en plena misa aplastado por un crucifijo
Fresco pero sin lluvias
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 18 de octubre
Deportes
Triunfo del Como contra la Fiorentina de Mastantuono
El duelo de “herederos” fue para Nico Paz
El Clásico de Avellaneda terminó empatado en el Día de la Madre
Torneo Clausura: Racing sigue en deuda e Independiente quedó a mano
Por
Daniel Guiñazú
Recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes
Locura por Messi en España: En minutos, se agotaron las entradas para su evento en Oviedo
Se perdería los amistosos de la Selección
“Dibu” Martínez fue operado de la lesión sufrida en el partido del Chelsea