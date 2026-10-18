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El País

Un amigo de la casa ganó con la timba del Gobierno

El Deutsche Bank, exbanco de Caputo y Bausili, se benefició con las operaciones del oro argentino

Una fuente del BCRA reveló a Página/12 que la entidad alemana fue una de las contrapartes de la operación que dejó pérdidas por 1.023 millones de dólares. La AGN exige los contratos.

Por Raúl Kollmann
Luis Caputo y Santiago Bausili
Luis Caputo y Santiago Bausili Economy Minister Luis Caputo (R), accompanied by the President of the Central Bank of Argentina Santiago Bausili (L), speaks during a press conference about the agreement made between Argentina and the International Monetary Fund, at the Economy Ministry headquarters in Buenos Aires on January 10, 2024. Argentina and the IMF announced this Wednesday an agreement at a technical level, subject to the approval of the organization's board of directors, for the disbursement of 4.7 billion dollars to the South American country within the framework of its credit program with the financial institution. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO. AFP

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