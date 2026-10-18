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"Soñar, soñar" y "Gatica, el mono"
El irrepetible Favio en Octubre/AR
La plataforma cierra el ciclo dedicado al cineasta argentino, una puerta de entrada a una programación que crece con la incorporación de Pablo Reyero y restrospectivas de nombres fundamentales.
Gianfranco Pagliaro y Carlos Monzón en la película de 1976.
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