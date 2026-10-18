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Ofensiva patronal y desafíos de la clase trabajadora
¿El ocaso de la “anomalía argentina”?
El capitalismo argentino sobresalió por la elevada capacidad de movilización de su clase trabajadora. Esa característica está en puesta en jaque.
En la Argentina se consolidó un esquema sindical centralizado en torno a la CGT.
Leandro Teysseire
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