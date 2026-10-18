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Recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Locura por Messi en España: En minutos, se agotaron las entradas para su evento en Oviedo

Más de 16.000 personas se registraron en la fila virtual para conseguir una de las 4.700 entradas disponibles para el acto, que se celebrará este jueves.

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 17: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF acknowledges the fans after the MLS match between Atlanta United FC and Inter Miami CF at Mercedes-Benz Stadium on October 17, 2026 in Atlanta, Georgia
Se agotaron en minutos las entradas para el evento en Oviedo donde estará Messi. KEVIN C. COX. Getty Images via AFP

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