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Locura por Messi en España: En minutos, se agotaron las entradas para su evento en Oviedo
Más de 16.000 personas se registraron en la fila virtual para conseguir una de las 4.700 entradas disponibles para el acto, que se celebrará este jueves.
18 de octubre de 2026 - 20:15
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Se agotaron en minutos las entradas para el evento en Oviedo donde estará Messi.
KEVIN C. COX. Getty Images via AFP
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