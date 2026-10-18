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"Aplaudan que ya van a venir"

“Los mejores 18 meses”

Los ministros de Economía argentinos han dejado frases que quedaron para la historia. Luis “Toto” Caputo no se queda atrás.

Caputo Conferencia Prensa Creditos
El ministro Caputo pronostica un futuro prometedor mientras la situación social se complejiza cada vez más. Prensa

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