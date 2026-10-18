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Rosario|12

Grave siniestro vial a 80 kilómetros de Rosario

Siniestro vial en la ruta 65: tres jóvenes murieron atropellados

Dos de las víctimas eran hermanos de 26 y 29 años, oriundos de Estación Díaz. El siniestro ocurrió entre las localidades de Monje y Díaz. Otros dos jóvenes resultaron heridos.

Siniestro vial en la ruta 65, entre Estación Díaz y Monje. Gentileza Infomás

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