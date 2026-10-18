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Rosario|12
Jorgelina Gonano tiene una trayectoria de cuatro décadas en la metalúrgica
“Tenemos un mercado interno prácticamente paralizado”
“Lo que necesitamos es que alguien escuche”, dijo a Rosario/12, la nueva presidenta de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario
Jorgelina Gonano
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Temas en esta nota:
Rosario
Industria metalúrgica
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