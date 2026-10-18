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El Mundo

El mandatario estadounidense se mete en la campaña israelí

Trump respalda a Netanyahu antes de las elecciones en Israel

El primer ministro enfrenta críticas internas y protestas ciudadanas por su gestión de la seguridad y la negativa a investigar las fallas previas al ataque de Hamas en 2023.

Trump brinda "apoyo total" a Netanyahu: "Ha sido un socio para la paz". JIM WATSON. AFP

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