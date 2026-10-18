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Economía

Diputados debate en comisión la nueva norma sobre biocombustibles

Una ley que lleva a la quiebra a decenas de pymes

La reforma, ya aprobada en el Senado, reduce casi a la mitad el cupo para las pymes y amenaza con cerrar 14 plantas y casi 10 mil empleos. Conflicto con aceiteras.

Biocombustibles
De aprobarse, el nuevo régimen tendrá una vigencia de 15 años. Imagen Web

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