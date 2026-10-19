Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Reclaman una deuda de $40 mil millones en subsidios

Advierten que podrían recortar el servicio de colectivos en el AMBA: “Las empresas no tienen para cargar nafta”

Este martes las cámaras empresarias mantendrán una reunión con el Gobierno Nacional. La postura de la Secretaría de Transporte, la posibilidad de un paro patronal y qué líneas se verían afectadas.

Por Vardan Bleyan

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Se juzgarán secuestros, torturas, homicidios y delitos contra la integridad sexual

Lesa humanidad en Córdoba: mañana comienza el juicio por la causa Gutiérrez

La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

Por Raúl Kollmann
Reclaman una deuda de $40 mil millones en subsidios

Advierten que podrían recortar el servicio de colectivos en el AMBA: “Las empresas no tienen para cargar nafta”

Por Vardan Bleyan

Otermín en el Día de la Lealtad: “Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”

Exclusivo para

En la recta final a la segunda vuelta de Brasil

Meta perjudica a Lula mientras recauda dinero

Por Gustavo Veiga

Cuando el agua no es cuento

Por Mempo Giardinelli
El Clásico de Avellaneda terminó empatado en el Día de la Madre

Torneo Clausura: Racing sigue en deuda e Independiente quedó a mano

Por Daniel Guiñazú
Los problemas de la representación política

¿Para cuándo algo nítido en la oposición?

Por Eduardo Aliverti

El País

La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

Por Raúl Kollmann
Reclaman una deuda de $40 mil millones en subsidios

Advierten que podrían recortar el servicio de colectivos en el AMBA: “Las empresas no tienen para cargar nafta”

Por Vardan Bleyan

Otermín en el Día de la Lealtad: “Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”

El legislador mediático que desapareció del radar tras asumir su banca en LLA

El libertario que resultó un tronco

Economía

La motosierra no para

Milei y Sturzenegger avanzan con el vaciamiento del Estado: abrieron nuevos retiros voluntarios

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026

El 72% de los menores de 40 años no llega al día 20 de cada mes

El ingreso no alcanza y el endeudamiento tampoco

Por Bernarda Tinetti
Diputados debate en comisión la nueva norma sobre biocombustibles

Una ley que lleva a la quiebra a decenas de pymes

Por Bernarda Tinetti

Sociedad

Otermín en el Día de la Lealtad: “Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”

SECASFPI otorga un bono extraordinario de $150.000 por el día de la madre a todos sus afiliados y afiliadas

Frío en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de octubre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de octubre

Deportes

El Clásico de Avellaneda terminó empatado en el Día de la Madre

Torneo Clausura: Racing sigue en deuda e Independiente quedó a mano

Por Daniel Guiñazú
La vuelta del crack a Atlanta

Noche de golazos, recuerdos y cargadas para Lionel Messi

Se perdería los amistosos de la Selección

“Dibu” Martínez fue operado de la lesión sufrida en el partido del Chelsea

Entrevista con Sergio Palmas, ex subsecretario de Deportes

“El club de barrio funciona como amortiguador de la crisis económica de las familias”

Por Marcos González Cezer