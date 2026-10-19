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El País
Reclaman una deuda de $40 mil millones en subsidios
Advierten que podrían recortar el servicio de colectivos en el AMBA: “Las empresas no tienen para cargar nafta”
Este martes las cámaras empresarias mantendrán una reunión con el Gobierno Nacional. La postura de la Secretaría de Transporte, la posibilidad de un paro patronal y qué líneas se verían afectadas.
Por
Vardan Bleyan
19 de octubre de 2026 - 14:41
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Paro de colectivos
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