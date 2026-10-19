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El cuerpo de la víctima, quien tenía 24 años y dos hijos de una relación anterior, fue encontrado en la heladera de un domicilio
Detuvieron al sospechoso por el femicidio de Camila Belén Iglesias en Cruz del Eje
Pablo Ezequiel Gómez fue arrestado en Malagueño, a 25 km de la capital provincial. La causa está caratulada como homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
19 de octubre de 2026 - 12:44
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Pablo Ezequiel Gómez (prófugo) y Camila Belén Iglesias.
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