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Contexto favorable en materia de precios internacionales
El comercio exterior sigue en alza
Gracias a la energía y el agro y la situación interna recesiva, el comercio exterior anotó otro resultado extraordinario.
19 de octubre de 2026 - 22:20
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El superávit acumulado en el año asciende a 21 mil millones de dólares.
AFP
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