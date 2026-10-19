Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
16 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
16 min
MIRÁ
Portada
Rosario|12
Hay “acuerdo inicial” para introducir diversas modificaciones
El debate por la habilitación de Uber continuará en el Concejo el próximo miércoles
La semana pasada el oficialismo no juntó los votos para llevar el tema al recinto. Este miércoles seguirá la discusión en una reunión conjunta entre las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos.
19 de octubre de 2026 - 17:24
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Sigue el debate sobre la habilitación de Uber en el Concejo de Rosario.
Concejo
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Hay “acuerdo inicial” para introducir diversas modificaciones
El debate por la habilitación de Uber continuará en el Concejo el próximo miércoles
"Los números son la excusa"
El ataque a la universidad pública y la represión como herramientas del modelo económico
Por
Gustavo Campana
A pesar de las relaciones carnales de Milei con Trump
Estados Unidos pidió cerrar el comité de la ONU donde Argentina reclama por Malvinas
Otra denuncia contra la Nación
El gobierno bonaerense denunciará penalmente a Milei y Caputo por el manejo del Fondo Hídrico
Por
Juan Manuel Meza
Exclusivo para
¡Sorteo exclusivo! Viví una noche histórica: Serú Girán por Lebón y Aznar 🎸
Q’ Lokura en Vélez: ¡Sorteo exclusivo para Soci@s! 🎟️
En la recta final a la segunda vuelta de Brasil
Meta perjudica a Lula mientras recauda dinero
Por
Gustavo Veiga
Cuando el agua no es cuento
Por
Mempo Giardinelli
El País
Opacidad y desinformación
El Gobierno dictó el “secreto militar” sobre las compras de equipamiento para las Fuerzas Armadas
La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas
Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank
Por
Raúl Kollmann
Reclaman una deuda de $40 mil millones en subsidios
Advierten que podrían recortar el servicio de colectivos en el AMBA: “Las empresas no tienen para cargar nafta”
Por
Vardan Bleyan
Otermín en el Día de la Lealtad: “Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”
Economía
La otra cara del ajuste
Despidos masivos: creció un 30% la cantidad de personas que cobran la Prestación por Desempleo
El indicador del JP Morgan avanza a 675 puntos
El riesgo país se dispara y llega al mayor registro del año
La motosierra no para
Milei y Sturzenegger avanzan con el vaciamiento del Estado: abrieron nuevos retiros voluntarios
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
Sociedad
Otermín en el Día de la Lealtad: “Lo que hicieron con Perón ahora lo están haciendo con Cristina, ¿está claro o tenemos que hacer un dibujito?”
SECASFPI otorga un bono extraordinario de $150.000 por el día de la madre a todos sus afiliados y afiliadas
Frío en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de octubre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de octubre
Deportes
El Clásico de Avellaneda terminó empatado en el Día de la Madre
Torneo Clausura: Racing sigue en deuda e Independiente quedó a mano
Por
Daniel Guiñazú
La vuelta del crack a Atlanta
Noche de golazos, recuerdos y cargadas para Lionel Messi
Se perdería los amistosos de la Selección
“Dibu” Martínez fue operado de la lesión sufrida en el partido del Chelsea
Entrevista con Sergio Palmas, ex subsecretario de Deportes
“El club de barrio funciona como amortiguador de la crisis económica de las familias”
Por
Marcos González Cezer