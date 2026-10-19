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Cultura

La "Ley de Modernización Laboral" pone en riesgo al cine argentino

El Espacio Audiovisual Nacional, en estado de alerta

Si el 1° de enero de 2027 la Ley entra en vigencia, el Incaa perderá sus fuentes genuinas de financiamiento y pasará a depender del Presupuesto.

Por Ezequiel Boetti
Reclamo EAN x Fondo de Fomento
La Ley deja el Fondo de Fomento a merced de lo que que disponga el Poder Ejecutivo. Sin Credito

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Por "el libre mercado" y contra "los zurdos"

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