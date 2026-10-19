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La "Ley de Modernización Laboral" pone en riesgo al cine argentino
El Espacio Audiovisual Nacional, en estado de alerta
Si el 1° de enero de 2027 la Ley entra en vigencia, el Incaa perderá sus fuentes genuinas de financiamiento y pasará a depender del Presupuesto.
Por
Ezequiel Boetti
19 de octubre de 2026 - 19:59
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La Ley deja el Fondo de Fomento a merced de lo que que disponga el Poder Ejecutivo.
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