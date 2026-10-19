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Rosario|12

El libro negro

Por Demian Konfino
El libro negro Ilustración Natalia Pizzacalla

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Robo y contrabando de rieles

Anularon la absolución del exintendente Gerala

Imputaron a Mariano Soria, el referente de Izquierda Socialista allanado a principios de octubre

“Hay una definición política de perseguir a quienes denunciamos el genocidio del pueblo palestino”

Damnificados de planes de ahorro procuran ampliar el reclamo

Bauen-Pilay: van por un registro provincial

Entrevista al científico y divulgador

Adrián Paenza: “El cambio que trajo la IA es descomunal, inimaginable”

Por Pablo Esteban

Exclusivo para

El hartazgo no conoce fronteras

Por Flor de la V
Unipersonal creado e interpretado por Belén Pasqualini

“(Ser)James”, la metamorfosis para abordar la dualidad

Por Laura Gomez

Cuando el agua no es cuento

Por Mempo Giardinelli
En la recta final a la segunda vuelta de Brasil

Meta perjudica a Lula mientras recauda dinero

Por Gustavo Veiga

El País

El vínculo estrecho con la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich

Imputan a funcionaria correntina por retener el 75% del sueldo a dos empleadas legislativas

Por
Andrea de los Reyes
El legislador mediático que desapareció del radar tras asumir su banca en LLA

El libertario que resultó un tronco

Nuevo viaje a España sin agenda oficial

Los incontables viajes privados de Milei con fondos públicos

Inspección ocular al gobierno de Milei

Dos enviados de Trump llegan a la Argentina para controlar que todo marcha acorde al plan

Por Melisa Molina

Economía

El 72% de los menores de 40 años no llega al día 20 de cada mes

El ingreso no alcanza y el endeudamiento tampoco

Por Bernarda Tinetti
Diputados debate en comisión la nueva norma sobre biocombustibles

Una ley que lleva a la quiebra a decenas de pymes

Por Bernarda Tinetti
Los más afectados, menores de 40 y clase baja

Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata antes de fin de mes

Por qué son falsos los datos de pobreza

Por Hernán Letcher

Sociedad

Continúa la búsqueda del asesino de Camilia Iglesias

A nueve años del hecho

Volverán a juzgar a uno de los condenados por el femicidio de Micaela García

Su novio insinuó que se iba a suicidar y desapareció

Continúa la búsqueda del asesino de Camila Iglesias

Una discusión que terminó mal en Córdoba

Apuñaló a su hermano durante una discusión y está detenido

Deportes

3-0 a Belgrano en Córdoba

Partidazo de River: le sonaron todos los violines

Por Juan José Panno
Inesperado traspié del Tiburón

Torneo Clausura: perdió Aldosivi en Río Cuarto y quedó con la soga al cuello

Primera Nacional

Todos los caminos conducen a un Chicago-Chacarita por la permanencia

Tremendo zurdazo en el último minuto para derrotar a Estudiantes en La Plata

Torneo Clausura: San Lorenzo ganó con el pibe Gulli como héroe