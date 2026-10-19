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Rosario|12

Son unas 5 hectáreas con 540 metros de frente costero sobre el Paraná

Lanzaron la licitación para reconvertir la zona de El Mangrullo

La concesión prevé inversiones privadas que podrían rondar los 10.000 millones y reserva unos 3.000 metros cuadrados para uso público.

Presentaron la licitación para reconvertir El Mangrullo. Prensa Gobernación Santa Fe

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