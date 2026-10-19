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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 19 de octubre de 2026
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MIRÁ
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Rosario|12
Son unas 5 hectáreas con 540 metros de frente costero sobre el Paraná
Lanzaron la licitación para reconvertir la zona de El Mangrullo
La concesión prevé inversiones privadas que podrían rondar los 10.000 millones y reserva unos 3.000 metros cuadrados para uso público.
19 de octubre de 2026 - 16:01
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Presentaron la licitación para reconvertir El Mangrullo.
Prensa Gobernación Santa Fe
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Rosario
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