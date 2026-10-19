Mirando al norte

Caetano Veloso convierte la playa de Copacabana en un escenario musical por la democracia

AME7351. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 18/10/2026.- Simpatizantes del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, participan en el 'Acto Musical por la Democracia' este domingo, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil). El concierto reunió durante más de tres horas a artistas brasileños de distintas generaciones y géneros musicales, en una convocatoria que, sin presentarse como un acto de campaña, dejó entrever un claro respaldo a Lula y el rechazo a un eventual regreso de la ultraderecha al poder EFE/ Andre Coelho

Andre Coelho. EFE