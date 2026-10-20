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MIRÁ
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Deportes
Una estrella y tres pasajes a la Libertadores en juego
Cinco equipos y una pelea apasionante para ser campeones de la tabla anual
La modalidad instaurada por la AFA el año pasado se mantiene muy peleada a falta de tres fechas. Apenas dos puntos separan a Boca, Argentinos, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez.
20 de octubre de 2026 - 21:00
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Argentinos comparte la punta con Boca. Central, el último ganador de la anual, viene con onda verde. Foto: FOTOBAIRES Fecha 10 Torneo Clausura Liga Profesional.
Juan Jose Garcia
Temas en esta nota:
Liga Profesional
Fútbol
Rosario Central
Boca Juniors
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