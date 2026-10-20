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Buenos Aires|12
Investigadores de la UNLP describieron dos pequeños mamíferos herbívoros que habitaron la Patagonia hace 18 y 30 millones de años
Dos especies nuevas con nombre de universidad
Las bautizaron Dianthusa unlapla y Leindacia unpasajubo, en homenaje a las universidades que conservaron los fósiles durante décadas.
20 de octubre de 2026 - 00:39
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