El fiscal Pollicita pidió los papeles del oro

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El fiscal federal requirió a la AGN el informe completo con sus papeles de trabajo y le exigió al BCRA que diga quién decidía sobre el oro y si recibió directivas del Ministerio de Economía.

Por Raúl Kollmann
Caputo Bausili AFP -

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