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Los botiquines de Nación, que traían 128 medicamentos, ahora tendrán solo seis

El gobierno provincial cuestionó el ajuste de Nación al plan Remediar: “Vamos a contramano de esto”

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, aseguró que la provincia se adelantó a ese escenario, con una inversión de 65.000 millones en medicamentos durante el 2026.

.. Prensa

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