Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
El País
La causa por lavado y enriquecimiento ilícito
Espert, a un paso de ser procesado por los 200 mil dólares de Fred Machado
La Cámara Federal de San Martín rechazó los pedidos de nulidad del exdiputado y confirmó las medidas de prueba adoptadas.
Por
Irina Hauser
20 de octubre de 2026 - 00:54
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
José Luis Espert.
Redes sociales
Últimas Noticias
La causa por lavado y enriquecimiento ilícito
Espert, a un paso de ser procesado por los 200 mil dólares de Fred Machado
Por
Irina Hauser
Otro salvavidas de Comodoro Py para el expresidente
Impunidad: la Justicia cerró la causa por el préstamo del FMI a Mauricio Macri
Por
Irina Hauser
Newell's volvió al triunfo en el Clausura y sueña con la clasificación
Sube en la tabla con buen juego y un poco de sufrimiento
Culpó a los medios y al kirchnerismo
Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”
Exclusivo para
Investigadores de la UNLP describieron dos pequeños mamíferos herbívoros que habitaron la Patagonia hace 18 y 30 millones de años
Dos especies nuevas con nombre de universidad
El presidente de EE.UU. dijo el país europeo debería “cerrar sus fronteras”
Trump vinculó la inmigración con la violencia en Francia
La motosierra acumula votantes en la izquierda
Milei llegó a España, para alegría del PSOE
El riesgo país subió hasta el nivel más alto en lo que va del año
El mercado, más desconfiado del plan Milei
Por
Juan Garriga
El País
La causa por lavado y enriquecimiento ilícito
Espert, a un paso de ser procesado por los 200 mil dólares de Fred Machado
Por
Irina Hauser
Otro salvavidas de Comodoro Py para el expresidente
Impunidad: la Justicia cerró la causa por el préstamo del FMI a Mauricio Macri
Por
Irina Hauser
Culpó a los medios y al kirchnerismo
Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”
Entre la sumisión a Estados Unidos y la sobreactuación nacionalista
Malvinas: El Gobierno evalúa un pedido de Trump de disolver el comité de la ONU que respalda el reclamo argentino
Por
Melisa Molina
Economía
Diez puntos más que el IPC del INDEC
Tarifas por encima de la inflación
El riesgo país subió hasta el nivel más alto en lo que va del año
El mercado, más desconfiado del plan Milei
Por
Juan Garriga
Contexto favorable en materia de precios internacionales
El comercio exterior sigue en alza
Las micro, pequeñas y medianas lanzaron una campaña nacional
Esta pyme no soporta el modelo económico
Sociedad
Salió hace 12 días hacia una escuela rural
Búsqueda de Nancy Godoy: habló el hijo de la docente desaparecida en Corrientes
Está detenido su pareja
Femicidio en Valeria del Mar: la víctima fue hallada por su hijo de 12 años
La Liga de Intendentes visitó el Polo Industrial Spegazzini junto al titular de la UIA
En Bella Vista, Corrientes
Fueron hallados muertos los dos peones que intentaban rescatar ganado de las inundaciones
Deportes
Newell’s venció a Central Córdoba en el Parque Independencia
Liga Profesional: Sarmiento no pudo contra Barracas y el VAR
Los tres argentinos se suman a una lista con varios de los mejores tenistas de la región
Podoroska, Etcheverry y Navone, confirmados para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano
Este martes arranca la tercera fecha de la fase regular
Champions League: una cita de gala con el choque PSG-Barcelona
LeBron en Philadelphia y Antetokounmpo en Miami
Arranca la NBA, con varios cambios de camiseta y medio ojo en las apuestas