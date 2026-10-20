Entre enero y septiembre de este año llegaron a Córdoba un 47,5% menos de tratamientos que en el mismo período de 2025
Funcionarios cordobeses calificaron de “genocidio” al recorte en el programa Remediar del Gobierno nacional
Dos secretarios del Ministerio de Salud criticaron con dureza la decisión unilateral de Nación de reducir de 128 a 6 los medicamentos gratuitos del programa Remediar. Sostienen que afecta a los sectores más vulnerables y advierten que incrementa la presión sobre el sistema hospitalario.