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La cantautora presenta su segundo disco este sábado 24 en La Tangente

Jaz Pimentel: “Poder mirar la rutina con otros ojos es un privilegio”

“Todo lo que pasó mientras no estabas” es un tour íntimo al mundo de la artista y obrera fabril bonaerense: su barrio, su trabajo, su guitarra y un puñado de canciones que abrazan.

Por Sergio Sánchez
Jaz Pimentel "A medida que me fui sintiendo cómoda en la fábrica, le fui encontrando la particularidad." Prensa -

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