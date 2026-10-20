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Cultura

Desde el jueves 22

MUBI Fest, el streaming y las salas de la mano

En el Cinépolis Houssay y el espacio U. House, la cuarta edición del encuentro presentará novedades del cine internacional, clásicos y títulos de la región.

Por Ezequiel Boetti
Minotauro
La apertura será con "Minotauro", del ruso Andrey Zvyagintsev. Sin Credito

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Financiamiento y desarrollo productivo

Sáenz refuerza el Fogasal mientras caen las empresas y el empleo

Por Maira López
Ayer hubo cortes en el puente internacional

Amparo contra la restricción a la venta argentina en la frontera

Por Laura Urbano
“Hoy nos golpea la pandemia económica”

La provincia lanzó el programa Impulso Salta para incentivar el turismo en medio de la crisis económica

Por Claudia Alvarez Ferreyra
Travesticidio social

Ocho años de prisión efectiva por el crimen de una persona trans

Por Claudia Alvarez Ferreyra

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Los sectores opositores buscan capitalizar votantes de cara a las presidenciales de 2027

Las protestas en Francia agravan la crisis política de Macron

Por Axel Schwarzfeld
Principalmente en Valencia

España: lluvias récord dejan ciudades aisladas y cuatro muertos

El riesgo país subió hasta el nivel más alto en lo que va del año

El mercado, más desconfiado del plan Milei

Por Juan Garriga
El presidente de EE.UU. dijo el país europeo debería “cerrar sus fronteras”

Trump vinculó la inmigración con la violencia en Francia

El País

Entre la sumisión a Estados Unidos y la sobreactuación nacionalista

Malvinas: El Gobierno evalúa un pedido de Trump de disolver el comité de la ONU que respalda el reclamo argentino

Por Melisa Molina
A partir de información de Página/12 amplían la investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

Por Raúl Kollmann
La motosierra acumula votantes en la izquierda

Milei llegó a España, para alegría del PSOE

Dudas sobre el proyecto del oficialismo

Discapacidad: aliados y dialoguistas piden cambios al Gobierno y podrían votar la emergencia

Por Matías Ferrari

Economía

El riesgo país subió hasta el nivel más alto en lo que va del año

El mercado, más desconfiado del plan Milei

Por Juan Garriga
Diez puntos más que el IPC del INDEC

Tarifas por encima de la inflación

Las micro, pequeñas y medianas lanzaron una campaña nacional

Esta pyme no soporta el modelo económico

Las cámaras advierten por recortes en más de 100 líneas

Menos frecuencia de colectivos

Sociedad

Está detenido su pareja

Femicidio en Valeria del Mar: la víctima fue hallada por su hijo de 12 años

En Bella Vista, Corrientes

Fueron hallados muertos los dos peones que intentaban rescatar ganado de las inundaciones

Principalmente en Valencia

España: lluvias récord dejan ciudades aisladas y cuatro muertos

El hartazgo no conoce fronteras

Por Flor de la V

Deportes

El conjunto xeneize busca superar la semifinal de la Copa Sudamericana

Con o sin Paredes, Boca va por la revancha ante Vasco en el Maracaná

Maradona se fundó hace cincuenta años

Por Daniel Guiñazú
LeBron en Philadelphia y Antetokounmpo en Miami

Arranca la NBA, con varios cambios de camiseta y medio ojo en las apuestas

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Liga Profesional: Sarmiento no pudo contra Barracas y el VAR