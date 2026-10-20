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MUBI Fest, el streaming y las salas de la mano
En el Cinépolis Houssay y el espacio U. House, la cuarta edición del encuentro presentará novedades del cine internacional, clásicos y títulos de la región.
Por
Ezequiel Boetti
20 de octubre de 2026 - 03:01
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La apertura será con "Minotauro", del ruso Andrey Zvyagintsev.
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