Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Portada
Buenos Aires|12
Se cumple el plazo para resolver la medida presentada por el municipio
Punta Indio espera que la Justicia frene el desguace de la base aeronaval
El juez Ramos Padilla debe decidir a la brevedad sobre un amparo presentado por el intendente. Para el municipio, el Pan Dédalo es inconstitucional.
Vecinos de Punta Indio siguen reclamando por el vaciamiento de la Base Aeronaval junto a ATE
Gentileza -
Últimas Noticias
Newell's volvió al triunfo en el Clausura y sueña con la clasificación
Sube en la tabla con buen juego y un poco de sufrimiento
Culpó a los medios y al kirchnerismo
Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”
Investigadores de la UNLP describieron dos pequeños mamíferos herbívoros que habitaron la Patagonia hace 18 y 30 millones de años
Dos especies nuevas con nombre de universidad
El presidente de EE.UU. dijo el país europeo debería “cerrar sus fronteras”
Trump vinculó la inmigración con la violencia en Francia
Exclusivo para
¡Sorteo exclusivo! Viví una noche histórica: Serú Girán por Lebón y Aznar 🎸
Q’ Lokura en Vélez: ¡Sorteo exclusivo para Soci@s! 🎟️
Cuando el agua no es cuento
Por
Mempo Giardinelli
En la recta final a la segunda vuelta de Brasil
Meta perjudica a Lula mientras recauda dinero
Por
Gustavo Veiga
El País
Culpó a los medios y al kirchnerismo
Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”
Entre la sumisión a Estados Unidos y la sobreactuación nacionalista
Malvinas: El Gobierno evalúa un pedido de Trump de disolver el comité de la ONU que respalda el reclamo argentino
Por
Melisa Molina
El presidente se inmiscuye en la campaña electoral
Milei llegó a España, para alegría del PSOE
El plan de retiros voluntarios
Motosierra sin fin: El Gobierno busca sacarse de encima otros 20 mil trabajadores del Estado
Por
Laura Vales
Economía
Diez puntos más que el IPC del INDEC
Tarifas por encima de la inflación
El riesgo país subió hasta el nivel más alto en lo que va del año
El mercado, más desconfiado del plan Milei
Por
Juan Garriga
Contexto favorable en materia de precios internacionales
El comercio exterior sigue en alza
Las micro, pequeñas y medianas lanzaron una campaña nacional
Esta pyme no soporta el modelo económico
Sociedad
Salió hace 12 días a una escuela rural
Búsqueda de Nancy Godoy: habló el hijo de la docente desaparecida en Corrientes
Está detenido su pareja
Femicidio en Valeria del Mar: la víctima fue hallada por su hijo de 12 años
La Liga de Intendentes visitó el Polo Industrial Spegazzini junto al titular de la UIA
En Bella Vista, Corrientes
Fueron hallados muertos los dos peones que intentaban rescatar ganado de las inundaciones
Deportes
Newell’s venció a Central Córdoba en el Parque Independencia
Liga Profesional: Sarmiento no pudo contra Barracas y el VAR
Los tres argentinos se suman a una lista con varios de los mejores tenistas de la región
Podoroska, Etcheverry y Navone, confirmados para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano
Este martes arranca la tercera fecha de la fase regular
Champions League: una cita de gala con el choque PSG-Barcelona
LeBron en Philadelphia y Antetokounmpo en Miami
Arranca la NBA, con varios cambios de camiseta y medio ojo en las apuestas