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Córdoba|12

Violencia vial y legítima defensa

Absolvieron al conductor que mató a otro de una trompada tras una persecución de varios kilómetros en Córdoba

La Justicia consideró que el acusado no buscó el enfrentamiento, intentó huir y reaccionó con un único golpe mientras pedía ayuda a la Policía.

Leandro Quijada, presidente de la Cámara 3a. del Crimen. Redes Sociales

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